PSG'nin bir dönem Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren unutulmaz oyuncusu Jerome Rothen, Lionel Messi'nin Fransız ekibinde beklenen katkıyı yapamadığını söyledi.

Arjantinli oyuncunun Barcelona'dan ayrılmanın üstesinden gelemediğini belirten Rothen, bu durumun Messi'yi duygusal olarak olumsuz etkilediğini öne sürdü.

"Lionel Messi'de Paris'e geldiği günden bu yana bir anormallik var.

Onun gibi futbol tarihine damgasını vuran bir oyuncu hakkında böyle konuşmak kolay değil ama ne yazık ki gerçek bu.

Pek çok nedenden ötürü beklentileri karşılayamadı. Barcelona'dan ayrıldığı için kendisini öksüz hissediyor.

Bugün hayatının normale döndüğünü söylese bile işlerin yolunda gitmediği çok açık. Lille'e karşı son saniyede attığı frikik golü dışında PSG taraftarlarını tatmin etmeyi başaramadı.

Bu konuda tamamen kulüp yönetiminin yanındayım.

Luis Campos bu sorumluluğu üstlenmeli ve Messi'nin doğru bir transfer olmadığını kabul ederek, bu başarısızlık hakkında gerekeni yapmalı"