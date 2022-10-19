Jermaine Pennant, Arsenal'in sezonun ikinci yarısında dağılacağını söyledi.

Arsenal, sezona belki de beklenmedik bir şekilde iyi başladı ve bir anda şampiyonluk adayı olarak gösterildi. Ancak bu görüşe karşı çıkanlar da yok değil. 1999 ve 2005 yılları arasında Arsenal'de forma giyen Jermaine Pennant, buna inanmayanlar arasında yer alıyor. Pennant, Arteta'nın ekibinin geçen sezona benzer bir şekilde düşüş yaşayacağına inanıyor.

Ne söylendi?

TalkSPORT'a konuşan Pennant, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bence Arsenal, Noel'den sonra önceki yıla benzer şekilde kurabiye gibi ufalanacak.

"Arsenal'e ilk on maçtaki performansından dolayı çok övgü yapıyoruz. Ancak mesele bunu devam ettirebilmek.

"Bunu sürdürebilecekler mi, Noel'den sonra da devam edebilecekler mi?"

Büyük resim

Arsenal, Liverpool ve Tottenham galibiyetleri de dahil olmak üzere 10 maçın dokuzunu kazanarak 2022-23 sezonunda harika bir başlangıç yaptı.

Londra ekibi, son şampiyon Manchester City'den dört puan önünde ve Pennant, haksız çıkmak istediğini kabul ediyor.

"Liverpool şampiyonluğu perçinlemezse, Arsenal şampiyon olursa çok mutlu olacağım."