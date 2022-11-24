Japonya Millî Takımı sol beki Yuto Nagatomo: "Fatih Terim benim babam gibi"

Japon oyuncular, Almanya maçındaki unutulmaz zaferde Suudi Arabistan'dan ilham aldıklarını söylediler. Nagatomo ise Fatih Terim'e selam gönderdi.

Japonya ikinci yarıda geriden geldi ve 2014 şampiyonu Almanya karşısında tarihi bir galibiyet alarak Panzerlerin, arka arkaya ikinci Dünya Kupası açılış maçını kaybetmesine neden oldu.

Sonradan oyuna giren Ritsu Doan ve Takuma Asano'nun golleri, Doha'da oyunu tersine çevirdi ve Japon oyuncular maçtan sonra performanslarının ilhamını ortaya çıkardı.

Ayrıca Yuto Nagatomo, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e selam gönderdi.

Ne söylendi?

Brighton'dan Kaoru Mitoma, "O an takım ve benim için inanılmazdı" dedi ve ekledi: Suudi Arabistan'ı Arjantin'e karşı izledik. O maçı kazandılar ve burada harika bir maç çıkarabileceğimizi düşündük. O galibiyet bana ve takıma çok ilham verdi."

Real Sociedad kanat oyuncusu Takefua Kubo ise şunları ekledi: "Antrenmanımıza gidiyorduk ve o maçı hocamızla izledik. Suudi Araistan'ın zaferi bize ilham verdi! [Suudi Arabistan] için mutluyuz ve bugün orada resmî tatil olduğunu duydum, belki bugün Japonya'da da olur!”

TRT Spor'a özel demeç veren Yuto Nagatomo ise Türkiye ve eski hocası Fatih Terim ile ilgili şu yorumu yaptı: "Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray."

Büyük resim

Bu sonuç, İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etmesinden önce Japonya'yı bir an için E grubunun zirvesine taşımıştı. Şu anda ikinci sırada bulunan Hajime Moriyasu'nun öğrencileri, gruptan çıkmak için rakipleri Almanya'dan çok daha şanslı bir konumda.

Japonya'yı ne bekliyor?

Moriyasu'nun öğrencileri pazar günü Kosta Rika ile gruptaki ikinci maçına çıkacak.