Theo Janssen, Ziggo Sport'un Rondo programında Sofyan Amrabat'ı eleştirdi. Eski orta saha oyuncusuna göre Ajaxlı futbolcu, ön libero rolünde kendini daha fazla göstermeli.

"Bu çocuk elinden gelen her şeyi yapıyor, canını dişine takıyor. Takıma yardım etmek için her şeyi yapıyor. Ama gereğinden fazlasını da yapıyor. Bu yüzden Amrabat bazen hiç girmemesi gereken durumlara düşüyor" diyen Janssen, orta saha oyuncusuyla ilgili soruna dikkat çekti.

Amatör takım teknik direktörlüğü de yapan Janssen, "Çünkü futbolla ilgili beceriler açısından en iyilerden biri değil. Bu açık. Ajax'taki oyununda da görülüyor. Bazen topla ileri çıkması gereken anlarda topu geri çekiyor. Ya da yana oynuyor. Çok az inisiyatif alıyor. O zaman böyle durumlardan uzak durmalı" diye ekledi.

Janssen, Amrabat'a şu tavsiyede bulundu: "Arada sırada inisiyatif alabilirsin. Onun hakkında çok olumlu konuştum çünkü bu Ajax'a çok şey kattığını düşünüyorum. İkinci toplarda, savunmaya yardım etmede ve sprint düellolarında geriye koşmada. Ama futbolla ilgili becerileri açısından 6 numara olarak değil. Çünkü o, top kazanan bir oyuncu."

Khalid Boulahrouz ise "Tam da böyle bir oyuncu. Değeri ve güçlü yönleri istatistiklere yansımaz. Şunu ya da bunu yapamıyor diye yakındığımız türden bir oyuncu. Ama olmadığında, ona benzeyen başka bir oyuncu aramak zorunda kalırsınız. Henderson'da da böyleydi" dedi.

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Amrabat kısa süre önce bir sakatlık yaşadı. Fas millî takımının eski oyuncusu, pazar günü FC Twente deplasmanında oynanan maçta (2-2) Míchel Sánchez tarafından bir saatlik oyunun ardından sahaya sürüldü.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra ağustos ayında bonservis bedeli ödenmeden Ajax'a katıldı. Amrabat, Johan Cruijff ArenA'da 2028'in ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.