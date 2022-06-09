Taçların ayakla kullanılması, sınırsız oyuncu değişikliği hakkı ve daha fazlası.

Hollanda Futbol Federasyonu Amatör Futbol Direktörü Jan Dirk van der Zee, 2023-2024 sezonu itibariyle Hollanda 2. Ligi'nde uygulanması için planladığı kuralları açıkladı.

Uluslararası Kurallar Komitesi IFAB ile istişare halinde olan van der Zee, altı kuralı değiştirmeye hazırlanıyor.

Hollandalı futbol adamı, 2017'den bu yana amatör futbolda kural değişikliklerini test ediyor.

Hangi kurallar değişiyor?

NU.nl'de yer alan habere göre, futbolda devrim niteliğinde olacak yeni kurallar şu şekilde:

- Maçların süresi 30'ar dakikadan iki devre olmak üzere 60 dakika olacak.

- Takımların sınırsız oyuncu değişikliği hakkı bulunacak.

- Taç atışları ayakla atılacak.

- Top oyunda olmadığında süre durdurulacak.

- Serbest vuruşta top sürmek serbest olacak.

- Sarı kart gören oyuncu beş dakika oyundan çıkarılacak.

Jan Dirk van der Zee ne söyledi?

Konuyla ilgili açıklama yapan van der Zee, şunları söyledi:

"Futbola böyle fikirlerle geliyorsanız ve yenilik yapmak istiyorsanız, iki tür taraftarla uğraşmak zorunda kalacaksınız.

"Birincisi; her şeyi olduğu gibi bırakmayı tercih eden, nostalji ve duygu tarafından yönlendirilen futbol romantikleri ve futbol tutkunları, ikincisi ise oyunu daha çekici ve daha adil hale getirmek için değişikliklere açık olanlar."

Daha fazlası için