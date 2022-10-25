Leicester City'nin deneyimli golcüsü kırılması oldukça güç bir rekora ismini yazdırdı.

Leicester City'nin efsane oyuncusu Jamie Vardy, Premier Lig'de 30 yaşından sonra 100 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Takımının Wolves'ı 4-0 yendiği karşılaşmada 61. dakikada Patson Daka'nın yerine oyuna giren ve tarihe geçmesini sağlayan golü atan Vardy, Premier Lig'in en özel kişisel başarılarından birisine imza atarak dikkatleri çekti.

Hala vazgeçilmez

Vardy'yi 30 yaşından sonra 93 gol atan Ian Wright takip ederken, Newcastle efsanesi Alan Shearer 84 golle listede üçüncü sırada yer aldı. Frank Lampard'ın 82 golle dördüncü olduğu listenin dördüncüsü ise 77 golle Teddy Sheringham oldu.

Vardy'nin bu başarısı oyuncunun Leicester ve teknik direktör Brendan Rodgers için önemini de ortaya koydu.

Kritik galibiyetle küme düşme hattından sıyrılan ve 11 puanla 16. sıraya yükselen Leicester, Vardy'nin yıldızlaştığı 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Söz konusu sezonu 24 golle tamamlayan Vardy, takımıyla Premier Lig'deki sadece ikinci sezonunda şampiyonluk yaşamış ve lig tarihinin en önemli başarılarından birini yakalamıştı.