Liverpool'un unutulmaz defans oyuncusu Jamie Carragher İngiliz devinin teknik direktörü Jürgen Klopp'un yaz aylarında transfer için 250 milyon sterlin isteyeceğini söyledi. Alman futbol adamının bu talebini karşılayabilmek için Liverpool'un farklı yatırımcılara kapılarını açması gerektiğini belirten Carragher, Liverpool'un şampiyonluk yolundaki rakiplerini yakalaması için çok sayıda transfer yapması gerektiğini söyledi.

"Liverpool satılacak mı yoksa yeni yatırımlar mı alacak önce buna karar verilmesi gerekiyor. Jürgen Klopp'un kulübün sahiplerine, 'Yaz aylarında 250 milyon sterline ihtiyacım var' dediğine şüphe yok.

Kulağa aşırı bir rakam gibi geliyor ama geçen yaz Manchester United ve Chelsea bu ücretleri harcadı. Yani bunlar Livepool'un rekabet ettiği takımların harcadığı rakamlar.

Sanırım Liverpool Klopp'un görev süresi boyunca sadece bir kez gerçekten de transfer pazarına girdi.

Bu süreç takımın Klopp ile ilk Şampiyonlar Ligi finalini oynamasının hemen ardından gerçekleşmişti ve çok sayıda oyuncu satın aldılar.

Bence Liverpool'un şu anda da böyle bir döneme ihtiyacı var. Sanırım bu tür bir yatırımdan bahsediyoruz.

Liverpool'un mevcut yatırımcılarının bu tarz bir fona sahip olduğunu düşünmüyorum ve öyle zannediyorum ki bu yüzden yeni yatırımcılara kapılarını açacaklar"