Jamal Musiala, Real Madrid'e transfer olma olasılığına açık kapı bıraktı

Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, Real Madrid'e transfer olma ihtimali hakkında "her şeye açık" olduğunu belirtti.

Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, 2025 yazında Real Madrid’e transfer olma ihtimaliyle ilgili olumlu sinyaller verdi. Real Madrid ve Manchester City, Alman milli oyuncuyu transfer etmek için ciddi bir rekabete hazırlanırken, Musiala'nın Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor ve henüz yeni bir sözleşme imzalanmadı.

Bayern Münih’in sportif direktörü Max Eberl, kulübün Musiala ile sözleşme yenilemek istediğini ancak bu konuda anlaşmanın zor olabileceğini itiraf etti.

Bayern de mutlu ama değişikliğe de açık

Musiala, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali konusunda Bayern Münih’te tam olarak ikna olmuş değil. Özellikle Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplerin ona bu hedefe ulaşma konusunda daha iyi bir fırsat sunabileceği konuşuluyor.

Musiala, The Guardian’a verdiği röportajda geleceği hakkında konuşurken, "Gerçekten bir planım yok. Çok uzak geleceği düşünmemeye çalışıyorum çünkü durumlar yıllık ya da aylık olarak değişebilir. Şu anda bulunduğum yerde çok mutluyum ama her şeye açığım," dedi.

Real Madrid, Musiala'nın durumunu yakından takip ederken, Bayern Münih’in 2024 yılı bitmeden yeni bir sözleşme teklifinde bulunması bekleniyor.