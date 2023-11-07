Erik ten Hag'ın takımda düşünmediği İngiliz kanat oyuncusu Sancho, oldukça zor bir dönemden geçiyor.

Manchester United'ın Borussia Dortmund'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jadon Sancho, şok üstüne şok yaşıyor.

Premier Lig devi ile beklenen performansı bir türlü veremeyen ve en sonunda gözden çıkarılan İngiliz yıldız, takımın WhatsApp grubundan da kovuldu.

Detaylar neler?

The Sun'ın haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Erik ten Hag tarafından yönetilen WhatsApp grubundan çıkarıldı. Sancho, Ten Hag tarafından antrenmanlardan çoktan sürgün edilmişti.

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Kanat oyuncusu, 26 Ağustos'tan beri United'da forma giyemiyor. İngiliz futbolcu, ilk olarak eylül ayında Arsenal maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı.

Sancho daha sonra çaba göstermediği yönündeki eleştirilere yanıt vererek Manchester'da bir "günah keçisi" ilan edildiğini söylemişti.

İngiliz kanat oyuncusu, 2023-24 sezonunda Manchester United forması ile Premier Lig'de sadece üç maçta forma giyebildi ve skor katkısı veremedi.