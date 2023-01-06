Jack Grealish, Manchester City macerasının beklediğinden daha zor başladığını kabul etti.

NE OLDU? İngiliz millî oyuncu, 2021 yazında Aston Villa'dan Etihad Stadyumu'na 100 milyon sterlin karşılığında imza atarak İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu oldu. Grealish, 59 maçta yedi gol ve bir o kadar da asist kaydetti. Chelsea maçında da güzel bir assitle galibiyette pay sahibi oldu. Ancak yıldız futbolcudan şu ana kadar daha fazlası bekleniyordu.

NE SÖYLENDİ? Grealish, Sky Sports'a verdiği demeçte City'deki hayatına alışma sürecini anlattı: “Size karşı dürüst olacağım, düşündüğümden çok daha zor oldu. Kafamda ligin zirvesindeki takıma gideceğimi ve çok fazla gol ve asist katkısı yapacağımı düşündüm ve açıkçası durumun böyle olmadığını gördüm. Birçok takım bize karşı savunma eğiliminde. Aston Villa'da ise durum böyle değildi."

"Dean Smith [Eski Aston Villa Menajeri] bana, her zaman savunmadaki zayıf halkayı bulmamı söylerdi. Villa'da oynarken her zaman bu hedefle örtüşen bir rakip bek vardı. Ancak City'e geldiğimde durum değişti. Farklı bir takıma ve menajere uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunun farkında değildim."

DAHA BÜYÜK RESİM: Grealish; Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva ve Julian Alvarez gibi rakipleriyle forma yarışına girdi ve bu sezon City'nin 17 Premier Lig maçından sadece sekizine ilk 11'de başladı. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ile beş maça çıktı.

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SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın ekibi hâlâ Premier Lig, Carabao Kupası, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinin peşinde. Grealish, 2022-23 sezonunun geri kalanında City için öne çıkan bir figür olmayı umuyor olacak.