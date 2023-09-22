Jack Grealish: Guardiola bana sevgisini gösterdi

Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın kendisine olan sevgisini nasıl hissettirdiğini açıkladı. Özgüveni yüksek bir oyuncu olduğunu dile getiren Grealish, Guardiola’nın kendisine olan sevgisinin performansını yükselttiğini ve Katalan teknik direktörün takıma uyum sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti.

“Ben kendine güvenen bir oyuncuyum, sevildiğimi hissetmek istiyorum.

Dünya Kupası’ndan döndüm ve ilk maçım Leeds'e karşıydı. İlk yarıda en az iki gol atmalıydım ama bunu yapamasam da ikinci yarıda Haaland’a iki asist yaptım. Bir hafta sonra Chelsea maçında yedek kulübesindeydim, Riyad Mahrez ve ben aynı anda oyuna girdik ve onun golünde bir asist daha yaptım. Ondan sonra gollere daha fazla katılmaya başladım.

Kendi adıma da iyi oynadığımı hissediyordum ve Guardiola FA Cup'ta Arsenal, Premier Lig'de Arsenal, Tottenham ve benzeri büyük maçlarda beni 11’e yazıyordu.

Pep'in sevgisini hissediyordum. Öyle söylediği için değil ama beni tüm o büyük maçlarda oynattığı için.

Teknik direktör takım için çok önemli olduğunuzu söyleyip kritik maçlarda şans tanımıyorsa farklı şeyler düşünebilirsiniz. Pep bana hiçbir şey söylemedi ama büyük maçlarda formayı vermesi her şeyi anlatıyordu”