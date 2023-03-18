İngiliz orta sahaya maç esnasında saldırıda bulunan taraftar, hayatını kaybetti.

2019 yılında oynanan Birmingham - Aston Villa maçında o dönemde Villa forması giyen Jack Grealish'e sahada saldıran taraftar, evinde ölü bulundu.

Paul Mitchell isimi Birmingham taraftarı, derbi mücadelesinde tribünlerden sahaya inip İngiliz yıldıza yumruk atmıştı.

Daha sonra 14 haftalık hapis cezası alan Mitchell, yalnızca dört hafta hapis yattıktan sonra serbest kaldı ancak maçlardan men cezası aldı.

Ne söylenmişti?

Geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan Birmingham taraftarı, Grealish'e yaptığı saldırının ardından hapis cezasıyla ilgili, "Hapisten çıktım. Pazartesi günü taburcu oldum. Tabii ki çıktığım için mutluyum. Hayatımın en güzel ayıydı. Ailemden uzakta olmak zordu ama her şey güzeldi" yorumunu yapmıştı.

Mitchell, attığı yumruk için pişman olup olmadığı sorulduğunda ise, "Bunu tartışmaya hazır değilim. Boş yere özür dilemiyorum" demişti.

Taraftarın kuzeni Lucy Mitchell, vefat haberinin ardından The Sun'a şunları söyledi: "Paul üç çocuğuna kesinlikle hayrandı. Ne olursa olsun yüzünde hep bir gülümseme vardı. En nazik kalbe sahipti. Ne yazık ki birçok insan tarafından özlenecek."