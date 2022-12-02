Jack Grealish, Almiron'dan defalarca özür diledi

Jack Grealish, zaman zaman 'aptalca' hareketlerde bulunduğunu kabul ettikten sonra Newcastle yıldızından özür diledi.

Manchester City oyun kurucusu, 2021-22 sezonunun sonunda alkollü Premier Lig şampiyonluk kutlamaları sırasında Paraguaylı millî oyuncuyu rencide ederek hedef aldı.

Grealish, takım arkadaşı Riyad Mahrez'in Aston Villa ile oynanan son maçta "Almiron gibi oynadığını" söylemişti.

Ancak kanat oyuncusu, daha sonra yaptığı hatanın farkına varıp Almiron'dan özür diledi. Yeni bir açıklama yapan İngiliz orta saha, Newcastle yıldızının olgun tavrından etkilendiğini de itiraf etti.

Ne söylendi?

Haddini aştığını kabul eden Grealish, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında bana bu soru sorulmadı ancak bunu ele almama izin verin. Sezon bittikten sonraki gündü ve içmiştim. Dışarıda kutlama yapıyorduk ve sosyal medyada telefonumda değildim.

"Sonra İbiza'da olduğumu hatırlıyorum ve belli ki o sözleri orada söylemişim. Pişman olduğum şey de buydu. Daha önce bazen aptalca şeyler yaptığımı söylemiştim. Bu da onlardan biriydi.

"Yemin ederim ki pişmanım. Almiron geçen günkü röportajında benim hakkımda bir şeyler söyledi, bana geçmiş olsun dileklerini iletti. 'Vay be, ne adam ama!' diye düşündüm. Çünkü onun yerinde ben olsaydım farklı bir tepki verirdim.

"Zararsız ve iyi adam gibi görünüyor. Bu yüzden onun için en iyisini diliyorum."

Büyük resim

Almiron, bu sezon Newcastle için etkileyici bir form grafiği ortaya koyuyor. 2021 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye 100 milyon sterlin karşılığında transfer olan Grealish ise Etihad Stadyumu'nda kendisini kanıtlamak için mücadeleye devam ediyor.

İngiliz yıldızın bu sezon 16 maçta sadece bir golü var.

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Sırada ne var?

Grealish, pazar günü Senegal ile Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında İngiltere için sahada olacak. Almiron ise Newcastle United'ın 21 Aralık'ta Carabao Cup'ta oynayacağı Leicester City maçını bekliyor.