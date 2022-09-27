Hollanda futbolunun bir dönem Milan forması da giyen efsane stoperi Jaap Stam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool ile oynadıkları 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlara dair bir açıklamada bulundu. Liverpool Echo'ya verdiği demeçte maçın devre arasında galibiyeti kutladıkları yönündeki iddiaları yalanlayan Stam, soyunma odasında ciddi olduklarını ancak futbolun bu tarz sürprizlere açık olduğunu belirtti.

"Atatürk Olimpiyat Stadı'na ilişkin anılarım pek de parlak değil. Devre arasına 3-0 önde girmemizin ardından soyunma odasında Liverpool forması giyen oyuncuların duyacağı şekilde şampiyonluğu kutladığımız yönündeki iddialar en hafif tabirle saçmalık.

Biz Milan'dık ve karşımızdaki takımın da Liverpool olduğunu biliyorduk. Profesyonellerden oluşan bir takım olarak rakibimizin o seviyeye gelebilmek için çok çalıştığının ve dünyaca ünlü oyunculardan oluştuğunun farkındaydık. Sizce bu denli üst düzey oyuncular maç bitmeden, devre arasında kutlama yapar mı?

Böyle düşünen insanlar gerçekten çıldırmış olmalı. Devre arasında kendi aramızda sabırlı olmamız gerektiğini konuştuk çünkü biz 45 dakikada üç gol atabiliyorsak, Liverpool'un da bunu yapabileceğini biliyorduk. Kendi aramızda bunları konuşsak da buna engel olamadık.

İnsanlar inanmak istediği hikayeler anlatsa da işin aslı bu. O gün soyunma odasında bulunan Milan oyuncuları kesinlikle devre arasında kutlama yapmadı"