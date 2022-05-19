Peter Crouch, Liverpool ile Southampton arasında oynanan Premier Lig maçının ardından taraftarların dalga konusu oldu.

İngiliz eski futbolcu, maçın ardından yorumcuların konuştuğu sırada arkalarından geçen uzun bir torbanın içerisinde bulunan bir cesede benzetildi.

Eski yıldız, uzun boyundan dolayı futbol oynadığı dönemde de birçok espriye konu olmaktan kurtulamamıştı.

Ne söylendi?

Bir taraftar, sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderisine: "Bir süreliğine, Crouch'un öldüğünü düşündüm" diye yazdı.

Bu paylaşımın ardından, birçok insan eski oyuncuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Liverpool'un St Mary's'deki 2-1 galibiyetinin sonunda taraftarlar onunla dalga geçerken Crouch, onlara ilgilerinden dolayı şükranlarını iletti.

Viral olan Peter Crouch 'ceset torbası' videosunu izleyin:

Thought Peter Crouch had died for a sec pic.twitter.com/2lPedJYd7k — Jimathon (@Jimathon) May 17, 2022

2019'da emekli olan 41 yaşındaki eski oyuncu, videodan haberdar olduktan sonra "Endişeniz için teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

Peter Crouch, hangi takımlarda oynadı?

Hava toplarındaki başarısını saha içerisindeki oyunuyla da kanıtlayan eski futbolcu, Spurs'te kariyerine başlarken daha fazla forma şansı bulmak için Queens Park Rangers'a gitmek zorunda kaldı.

Daha sonra 2001’de Portsmouth'a transfer olan yıldız forvet, bir yıl sonra 6 milyon Dolar karşılığında Aston Villa’nın yolunu tuttu.

Bu değişiklik planlandığı gibi yürümedi ve 2004'te Southampton'a transfer oldu ve bir sezonda 16 gol atarak İngiltere Milli Takımı’na çağrıldı.

Ardından, Liverpool'a transfer olarak rüya gibi bir adım attı.

Crouch, Anfield'da üç sezonda 42 gol atarken kısa bir süre daha Portsmouth'a döndü ve daha sonra 2009’da yeniden Spurs formasını giydi.

Kuzey Londra'da Jermain Defoe ile birlikte oynarken sadece iki tam sezonun ardından Stoke'a imza attı.

İngiliz eski yıldız, İngiltere Milli Takımı’yla çıktığı 42 maçta 22 gol atarak kalitesini göstermeyi başardı.

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