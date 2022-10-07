A Millî Takım oyuncusu, top kayıpları nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

Geçen sezona iyi performansıyla damga vuran Kerem Aktürkoğlu, bu sezon zaman zaman top kayıpları nedeniyle gerek taraftar gerekse medya tarafından eleştiriliyor.

Bu eleştirilere bir yenisi daha eklendi.

Rap şarkıcısı Hidra, yıldız futbolcu için bestelediği şarkıyı söyledi ve paylaştı.

Şarkının sözlerinde ne deniliyor?

Kerem için bestelenen şarkının sözleri şöyle:

"Kerem, kaptıra kaptıra ettin verem.

"Yok mu koca takımda güzel ara pası veren

"Kaldırmıyorsun kafanı Kerem, söyle neden?

"Görse şu halini, dalar Fatih Terim dedem."

Kerem Aktürkoğlu'nu ne bekliyor?

Bu haftayı 'BAY' geçecek olan Galatasaray, 15 Ekim Cumartesi günü 10. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanına gidecek.

Ardından 19 Ekim'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u konuk edecek olan Aslan, 11. hafta tekrar lige dönüp Alanyaspor'u ağırlayacak.