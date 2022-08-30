İngiliz hoca, Kırmızılar'ın yaptığı teklife yönelik ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Graham Potter, 20 yaşında olan yıldız adayı oyuncusu Caicedo hakkında konuşurken yeni bir spekülasyon başlattı.

Başarılı menajerin sözlerine göre, Amex Stadyumu'ndakilerin oyuncularını satmaya hiç niyeti yok.

Ve onu almak isteyen başta Liverpool gibi kulüplerin, astronomik bir bedeli gözden çıkarması gerekiyor.

Ne söylendi?

Potter, kulübe gelen 42 milyon Sterlin'lik teklifleri küçümsedi ve transferle ilgili soru sorulduğunda gazetecilere şunları söyledi:

“Sanırım bu teklif için muhtemelen onun kramponlarını alabilirler.

"O da kesin değil, yani belki...

"Bizim başkanımızı, çok iyi tanıyorsunuz ve bu konuda bir şey söylemek bana düşmez.

"Hep birlikte, neler olacağını göreceğiz. Bekleyelim ve görelim.

"İnsanların onu transfer etmek istemesi beni şaşırtmıyor, çünkü harika bir seviyede oynuyor.

"Onun hakkında araştırma yapar yapmaz, onun üst düzey bir çocuk olduğunu, harika bir insan olduğunu kolayca anlayabiliyorsunuz.

"O, genç ve Premier Lig'de en üst düzeyde oynamak için tüm niteliklere sahip bir futbolcu.

"Ama içinde bulunduğu pozisyonu ve kulübün durumunu da biliyoruz. Bu yüzden onu kaybetmek istemiyoruz."

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Ekvadorlu futbolcu Caicedo, 2021 kış transfer döneminde Brighton'a katıldı ve kulüp için 14 maça çıktı. Potansiyeli, herkesin görebileceği kadar açık ve Martılar bundan faydalanmak niyetinde.

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Biliyor musun?

Moises Caicedo, Premier Lig'de Manchester United'a karşı ilk golünü atan 100. oyuncu oldu.

Caicedo'yu ne bekliyor?

2022-23 Premier Lig sezonuna harika bir başlangıç yapan ve şu ana kadar yenilmeyen Brighton, salı günü Fulham'a karşı sahada olacak.

Öte yandan yaz transfer penceresi, perşembe günü kapanacak.

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