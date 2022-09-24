İZLE | Nihat Kahveci: "Konyaspor bu ligin en taş***lı takımı"

Beşiktaş'ın eski yıldızı, Konyaspor'un futbolunu kendisine has üslubu ile yorumladı.

A Millî Takım ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Konyaspor'un oyununu 'taşlı' olarak yorumladı.

Canlı yayında aağzından çıkacak argo kelimeyi son anda engelleyen Kahveci'nin sempatik görüntüsü, sosyal medyada gülüşmelere neden oldu.

Ne söylendi?

TRT Spor'da yorum yapan Kahveci, Galatasaray'ın galibiyetlerini överken şu cümleyi kullandı:

"Antalya deplasmanında galip geldin. Antep, öyle yada böyle 10 kişi kaldın galip geldin.

Konya, bu ligin en taşlı takımı. Böylesine ligin en sağlam takımlarından birine karşı galip geldin. Galatasaray'ın gidişatı iyi."

Nihat Kahveci, Galatasaray'ı neden övdü?

Aslan, Spor Toto Süper Lig'e oldukça zorlu bir fikstürde başladı. Sarı-kırmızılılar, zorlu Antalyaspor deplasmanında Batetimbi Gomis'in son dakika golüyle kazanmayı başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, NEF Stadı'na lider gelen Gaziantep FK'yi de 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 mağlup etti ve İstanbul'a gol yemeyerek gelen Konyaspor'u da 2-1 yendi.