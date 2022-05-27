İZLE | Liverpool takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan uçağın arkasından 'iyi şanslar' suyu döküldü

Liverpool, Cumartesi günü Real Madrid ile oynayacağı final öncesi Cuma günü Paris'e uçtu.

Jurgen Klopp ve Liverpool oyuncularını taşıyan uçak, John Lennon havaalanında 'iyi şanslar' tazyikli suyu ile uğurlandı.

Liverpool, Cumartesi günü Real Madrid ile oynayacağı final öncesi Cuma günü Paris'e uçtu.

Gidenin arkasından su dökmek (şans için su dökmek) aslında bir Türk geleneğidir.Halk inancına göre, bir yolculuğa çıkan ya da bir iş yapan kişinin arkasına su dökmek iyi şans getirmesi ve seyahatin ya da işin mutlu bir şekilde bitmesi için yapılır.

İngiliz itfaiye çalışanları da kelimenin tam anlamıyla Liverpool'u Türkler gibi Paris'e uğurlarken takımlarına şans dilediler.

And they're off! ✈



The fire and rescue services at John Lennon Airport have created a water arch for the Liverpool plane as the squad depart for the #UCL Final! pic.twitter.com/8x2D5072sI — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2022

Liverpool ekibi, Cumartesi günü Fransa'nın başkentinde Real Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Cuma günü Paris'e gitmek üzere Liverpool'da bir uçağa bindi.

Toplam 26 oyuncu John Lennon Havalimanı'ndan uçtu ve bunlardan 23'ü final için maç günü kadrosunda olacak.

Kadronun durumu

Divock Origi, ekibin bir parçasıydı, ancak Belçikalı geçen hafta sonu kas sakatlığı geçirdiği için Cumartesi günü oynaması beklenmiyor.

Ancak Liverpool taraftarları için bir de iyi haber vardı. jurgen Klopp, Thiago'nun maç günü hazır olacağını açıkladı.

Liverpool, orta saha oyuncusu Thiago'nun Cumartesi günü Real Madrid'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde son antrenmanlara katılmasıyla mutlu haberi aldı.

Sezonun son Premier Lig maçında sakatlanarak kenara gelen Thiago, aşil sakatlığı ile şüpheli görünüyordu. Ancak Klopp'a göre İspanyol orta saha, Cumartesi günü finalde Fabinho ile birlikte yerini alabilecek.

Liverpool, 1981'de Real'i 1-0 yendikten sonra 2018'de 3-1'lik bir mağlubiyet yaşadı. İki takım Avrupa Kupası finalinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor.

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