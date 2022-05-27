2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yaptığı hatalarla dikkat çeken Loris Karius'un geçen dört yılda kariyeri bitme noktasına geldi

Alman kaleci, Real Madrid'e karşı oynadığı maçta yaptığı hatalarla dikkatleri üzerine çekti.

Loris Karius, 26 Mayıs 2018'de Kiev'de Real Madrid'e karşı oynanan o feci Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana Liverpool ile tek bir resmi maç bile oynamadı.

Alman kaleci, Real Madrid'e karşı oynadığı maçta yaptığı hatalarla dikkatleri üzerine çekti ve o andan itibaren bir daha Liverpool formasını giymedi.

Liverpool, bu finalden dört yıl sonra Alman kaleci ile yollarını ayırmak için 30 Haziran'da sözleşmesinin bitmesini bekliyor.

Beşiktaş ve Union Berlin dönemi

Yakında 29 yaşına girecek olan Karius, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında iki sezon kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu ve toplam 67 maça çıktı.

Ancak Türkiye'de sıkıntılı bir dönem geçirdi ve Beşiktaş'ın ilk sezonun ortasında maaşını ödemediğini bildirdi. Bu, iki yıllık kiralık dönemi sırasında kulüple adeta bir kan davasına yol açtı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Karius, Bundesliga'ya geri dönmeyi tercih etti. Ancak 2020/21 sezonunda sadece beş maça çıktığı Union Berlin'de işler yolunda gitmedi.

Liverpool'a geri döndü

Geçen yaz tekrar Liverpool'a döndü ama Jurgen Klopp'un planlarının bir parçası değildi.

Kiev felaketinden sonra Liverpool, Alisson'u Roma'dan almak için 75 milyon avro kadar harcadı.

Karius, 2021/22 sezonunda tek bir dakika bile oynamadı. Şu anda Liverpool'un kaleci bölgesinde beşinci tercih konumunda.

Kulübün resmi web sitesindeki açıklamasına göre, "Karius, şu anda tekrar AXA Eğitim Merkezi'ndeki kaleci bölgesinin bir parçası" diyor.

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