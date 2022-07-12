İZLE | Futbol tarihinin en absürt pozisyonu

Kanada'da yaşanan bir pozisyon akıllara Emeghara'nın kaçırdığı pozisyonu getirdi.

Tuhaf. Absürt. Şaşırtıcı. Bir forvet, gole giden topu neden geri çevirir ki? Valor FC forvet oyuncusu William Akio, Kanada Premier Ligi karşılaşmasında tam olarak bunu yaptığı için viral oldu.

Valor FC, son maçında HFX Wanderers'a karşı 1-0'lık bir galibiyet aldı. Alessandro Riggi'nin şutu kaleye girecekken takım arkadaşı Akio, topu çizgiden çıkardı.

Ne yaşandı?

18. dakikada Riggi'nin şutu direğe doğru giderken Akio, gafil avlandı.

Aslında erken sevindi. Çünkü topun çizgiyi geçtiğini düşündü ve topu kaleden çıkararak uzaklaştırdı. Sevincini böyle yaşadı.

Hakem henüz golü vermemişti ve böylece gol sayılmadı. Yine de Valor FC, maçı 1-0 ile kazandı.

WHAT DID WE JUST WITNESS!? 👀



One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line 💀#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss — OneSoccer (@onesoccer) July 10, 2022

Ne söylendi?

Valour FC kaptanı Daryl Fordyce, Akio'ya destek çıktı ve geçen sezon attığı harika bir gole dikkat çekti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hepimizin iyi ve kötü günleri var" dedi.

"Şimdiye kadar birlikte oynadığım en çalışkan ve en gerçekçi kişilerden biri olan olağanüstü bir oyuncudan gelen bu mükemmelliği unutmayalım!"

Bu arada Akio, olayı "hayatın bir parçası" olarak nitelendirdi.

"Dün geceki üç puan ve takımımızın direnci için mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum" dedi.

“Gerçekten rahat bir golü kaçırdım. Bu kadar basit. Herkes işinde hata yapar, bu hayatın bir parçasıdır. Hayatta ve futbolda her zaman olduğu gibi geri döneceğim.

"Bazen zayıf yönlerimizi göstermek için değil, güçlü yönlerimizi keşfetmek için sınanırız. Futbolun inişleri ve çıkışları vardır, ancak olumsuz zamanların sizi tüketmesine izin veremezsiniz. Her zaman devam edin ve ne olursa olsun kendinize inanın."

Daha fazla okuma

Efsane Hugo Sanchez, Mbappe'nin elbet bir gün Real Madrid forması giyeceğini düşünüyor