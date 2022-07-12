Efsane Hugo Sanchez, Mbappe'nin elbet bir gün Real Madrid forması giyeceğini düşünüyor

Sanchez, 1985 ve 1992 yılları arasında Real Madrid formasıyla 283 maçta 208 gol attı.

Real Madrid efsanesi Hugo Sanchez, Kylian Mbappe'nin hala kulüp için oynamak istediğine inanıyor.

Eflatun beyazlıların Fransız yıldıza imza attırma isteği, yaz transfer penceresinin ilk haftalarına hakim oldu.

Mbappe, 2020'den beri İspanya'nın başkentine gelmekle bağlantılı ve Real Madrid, 2022/23 sezonu öncesinde ana hedefleri olarak onu belirlemişti.

İspanyol devine katılmaya hazır görünmesine rağmen Mbappe, sonunda Paris Saint-Germain ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatmayı seçti.

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Bununla birlikte Mbappe, yeni anlaşması onu yalnızca 26 yaşına kadar bağladığı için muhtemelen Madrid'e kapıyı açık bıraktı ve Sanchez, durumun yeniden alevleneceğinden emin.

Radio Marca'nın haberine göre, "Mbappé Madrid'e kesin bir hayır demedi. Sosyal, politik ve aile baskısı nedeniyle 'hayır' demek zorunda kaldı".

Ama onu tanıdığım için bir gün Real Madrid'de oynayacağına eminim."

Meksikalı ünlü efsane en ölümcül golcülerden biri olduğu için Sanchez'in sözleri Real Madrid taraftarlarının kulaklarına müzik gibi geldi.

Rakipleri Atletico Madrid'den katıldıktan sonra Sanchez, 1985 ve 1992 yılları arasında 283 maçta 208 gol attı ve beş La Liga şampiyonluğu kazandı.

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