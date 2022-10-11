İZLE | Bilecikspor taraftar otobüsüne silahlı saldırı

Amatör futbol karşılaşmasında ortalık karıştı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'inci hafta mücadelesinde 1969 Bilecikspor Spor Kulübü, deplasmanda İstanbul İstanbul Bayburtspor ile karşılaştı.

Bilecikspor ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken ikinci devrenin 82. dakikasında durum 3-3 oldu ve Bilecikliler arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor taraftarı gol sevinci yaşadı.

Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüştü. Azınlık olan şahıslar tribünden polisin yetersizliği nedeniyle Bilecik taraftarları tarafından dışarıya atıldı.

Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karıştı. Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bu esnada 1969 Bilecikspor taraftarı bir kişinin ayağı kırıldı. Maçı 90. dakikada attığı bir gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtsporbüyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor taraftarları hiçbir önlem olmadan geldikleri otobüse bindi.

Daha sonra neler oldu?

Yola çıkan otobüs 50 metre ilerlemeden önü kesildi. Yaşanan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camları kırarken, kimliği belirsiz bir kişi otobüsü hedef alarak altı el silahla ateş etti.

Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, az sayıda polis ateş eden şahsı gözaltına aldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Ne söylendi?

Yaşanan olayları tavsip etmediklerini söyleyen Bilecikspor Kulübü Başkan Ali Muyşin, şu yorumu yaptı:

"Tribünlerin dışında yaşanan olaylarda otobüsün camları kırıldı. Birkaç el silahla ateş edildi. Neyse ki hiç bir taraftarımıza zarar gelmemesi en büyük tesellimiz.

"İstanbul Bayburtspor yöneticileri bu süreçte bize ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular. Bir taraftarımız çıkan olaylar sonrası ayağının kırıldığını öğrendik, kendisine geçmiş olsun diliyoruz."