Galatasaray'ın kapısından dönen Luis Campos'un PSG'deki ilk işi Neymar ile yolları ayırmak olacak
GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Brezilyalı yıldız için doğru transfer teklifi gelirse Paris Saint-Germain, bu yaz Neymar'ın satılmasına karşı değil.
Neymar, 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon € dünya rekoru bir anlaşmayla imza attı ve o zamandan beri kulüp için 100 gol attı. Dört Ligue 1 şampiyonluğu kazandı.
Yıldız forvet, geçen yıl kendisini 2025'e kadar PSG'ye bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı, ancak çalkantılı bir 2021-22 sezonunun ardından kulüpten ayrılması gündeme geldi.
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Son olarak Foot Mercato'dan Santi Auona, kulübün futbol danışmanlığına getirilen ve Galatasaray'ın kapısından dönen dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Neymar'ı göndermek istediğini söyledi.
PSG, Neymar'ı göndermeye hazır
GOAL, PSG'nin Neymar'ın değerini bulan tekliflere açık olduğunu onaylıyor.
Kulüp içinde, 30 yaşındaki oyuncunun Paris'e ilk gelişinden bu yana kademeli olarak düşüşte olduğunu hisseden kişiler var.
Neymar ise PSG'de kalmaktan oldukça memnun ve ayrılmaya niyeti yok. Ancak yeni gelen futbol danışmanı Luis Campos ve ekibi, onun sorunlara yol açacağını düşünüyorlar. Olası bir durumda ayrılık olasılığı hiç de az değil.
Hangi takıma gidebilir?
Neymar'ın PSG'den ayrılması durumunda Barça'ya dönmesi en olası durum. Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta, Neymar'ı ancak bedelsiz şekilde transfer edebileceklerini söylemişti.
GOAL'ün edindiği bilgiye göre, iki takım Dembele-Neymar takası için Ocak ayında temasa geçse de Dembele'nin sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor ve İspanya'da kalmaya niyetli değil.
Neymar'ın mevcut maaşını karşılayabilecek tek kulüp, Suudii yatırımcıların sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle.
Ancak yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istiyor.