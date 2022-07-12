İZLE | Antonio Conte'nin antrenmanları ağır geçiyor: Harry Kane kustu, Heung-min Son yere yığıldı

Conte, oyuncularını yeni sezon öncesinde kamçılarken muhtemelen tüm bunlar planın bir parçasıydı.

Antonio Conte'nin acımasız koşu antrenmanları, Harry Kane'in Güney Kore'nin neminde kusmasına neden oldu.

Tottenham, yerel saatle Pazartesi akşamı Seul Dünya Kupası Stadı'nda 6.000 hayran önünde iki saatlik bir antrenman yaptı.

Kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, ilk yarım saat içinde tünelden içeri girerek antrenmanı yarıda bıraktı.

Ancak İsveçli dışında, çoğu oyuncu bunaltıcı koşullarla iyi başa çıkıyor gibiydi. Conte'nin tam saha koşu isteğine kadar...

Fitness eğitmeni Gian Piero Ventrone liderliğindeki yorgun ekip, 105 metre uzunluğundaki sahada 42 tur atarken, milli takımdan geç dönenler 30 tur attı.

Kane'in iki büklüm kalması ve sahanın kenarında kusmasıyla olaylar başladı.

Yerel kahraman Son Heung-min, yere yığılanlar arasındaydı ve kalabalığı sessizliğe boğdu.

Yeni transfer Yves Bissouma, bir noktada Tottenham'ın Uzak Doğu'da 24 saatten biraz fazla bir süre içinde üçüncü antrenmanında yer alarak yere serildi.

Tottenham antrenmanları biraz sıkı geçiyor olabilir. 😶 pic.twitter.com/VD52T1xQvk — Futbol Akademi (@Futbol_Akademi) July 12, 2022

Disiplinli menajer Conte, oyuncularını yeni sezon öncesinde kamçılarken muhtemelen tüm bunlar planın bir parçasıydı.

Zor koşullara en iyi ayak uyduranlar ise finalde birinci olan Davinson Sanchez, Pape Matar Sarr, Bryan Gil ve Troy Parrott oldu.

Ne söylendi?

Conte'nin antrenmanlarının insanların söylediği kadar yoğun olup olmadığı sorulduğunda Parrott, "Kime sorduğunuza bağlı.

“Doğal olarak oldukça iyi bir koşucuyum, ama evet zor oldu. Zor bir işti ama hepsi hazırlık için.”

Yaz tatilinde olan Ivan Perisic, bir baldır probleminin ardından henüz hazır olmadığı için sadece kenardan izledi.

Conte'nin çeşitli rutinler sırasında talimatlar verdiği, Matt Doherty'ye daha hızlı hareket etmesini söylediği ve yeni kaleci Fraser Forster'a ayakları konusunda tavsiyelerde bulunduğu duyulabiliyordu.

Kane, bir üst direğe vurma yarışında hedefi vurarak kalabalığı memnun etti.

Ancak günün en büyük tezahüratı Son, sahanın yarısında oynanan 11'e 11'de gol attığında geldi.

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