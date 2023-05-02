Thomas Tuchel, Bayern Münih antrenmanı sırasında Sadio Mane'nin şortunu indirerek yıldız oyuncuya tuhaf bir şaka yaptı.

Mane kenarda duruyordu

Tuchel arkadan gizlice geldi

Mane'nin şortunu indirdi

NE OLDU? Senegalli forvet, antrenman sahasının kenarında durarak takım arkadaşlarını izliyordu. Tuchel, bu esnada gizlice Mane'in arkasına geldi ve Senegalli yıldızın şortunu indirdi. Mane bu hareketin ardından şaşkına döndü ve şortunu hemen yukarıya çekti. Oyuncusunu utandıran Tuchel, Mane'nin yanından sakince uzaklaştı.

BÜYÜK RESİM: Mane, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye yenildiği maçın ardından Leroy Sane'ye yumruk atmasıyla manşet olmuştu. Tuchel daha sonra Mane'yi destekleyip, gergin atmosferlerde bu tür olayların yaşanacağını söyledi. Ancak buna rağmen kulübün, yazın Mane'yi satmak için can attığı bildirildi. Bayern, Napoli yıldızı Victor Osimhen'i transfer ederken Mane'yi bu transferde takasta kullanmayı planlıyor.

SIRADA NE VAR? Bayern Münih, Bundesliga'da cumartesi günü Werder Bremen'e karşı mücadele edecek.