Mason Greenwood, Manchester United'dan kiralık transferinin ardından Getafe'de ilk kez antrenman yaptı.

Greenwood, cuma günü Manchester United'dan kiralık olarak Getafe'ye transfer oldu.

Kanat oyuncusu salı günü ilk kez Getafe antrenmanına çıktı. Oyuncunun antrenmanda gol attığı, taraftarların da oyuncunun golünü alkışladığı görüldü.

United daha önce Greenwood'un altı aylık bir iç soruşturmanın ardından Old Trafford'dan ayrılacağını doğrulamıştı. Oyuncu, 2022'de tecavüze teşebbüs ve aile içi şiddet ile suçlandı. Ancak Kraliyet Savcılık Servisi, gerçekçi bir kovuşturma şansının olmadığı sonucuna vardıktan sonra davayı durdurdu.

Getafe dışında Serie A kulübü Lazio da Greenwood'u kadrosuna katmak için istekliydi ve hatta transfer döneminin son gününde bile teklif verdi. Ancak evraklar İtalya'daki yerel saat 19.00'dan önce sunulmadığı için transferi tamamlayamadılar.