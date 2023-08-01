Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla 2023-24 sezonundaki ilk golünü sert bir kafa vuruşuyla kaydetti.

Portekizli yıldız golü buldu

Al Nassr'ın 4-1'lik rahat galibiyetinde takıma yardımcı oldu

Büyük isimler Orta Doğu'ya akın ediyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, pazartesi günü Arap Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etti. Beş Ballon d'Or sahibi, Al Nassr'ın Tunus ekibi Monastir'e karşı aldığı 4-1'lik rahat bir galibiyette takıma yardımcı oldu. 74. dakikada sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-1'e getirerek Al-Nassr'ı öne geçirdi. Portekizli oyuncuya arka direkte çok fazla zaman ve alan verildi. O da bunu iyi değerlendirip sağ kanattan gelen ortaya kafayı vurdu ve ağları havalandırdı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo geçen sezon Al-Nassr formasıyla 19 maçta 14 gol attı. Portekizli yıldız, Manchester United'dan serbest kaldıktan sonra Suudi Arabistan ekibine katıldı. Buradaki ilk sezonunu kupasız tamamlayan Ronaldo, 2023-24 sezonunda kupa kazanmayı umuyor.

SIRADA NE VAR? Ronaldo'ya bu yaz Orta Doğu'da Karim Benzema, Marcelo Brozovic ve Roberto Firmino gibi yıldızlar da katıldı. Suudi Arabistan'a giden son ünlü futbolcu ise Liverpool'dan Fabinho oldu.