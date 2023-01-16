Hırçın Brezilyalı, Arsenal ile oynanan derbi maçında rahat durmadı ve kenarda Tomiyasu ile de dalaştı.

Arsenal'in deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği Kuzey Londra derbisinde gerginlik oldukça üst seviyedeydi.

Karşılaşmanın ardından bir Tottenham taraftarının, Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'a tekme atması gündeme otururken, maçtan bir gün sonra başka bir görüntü daha ortaya çıktı.

Bu kez başrolde Tottenham'ın yıldızı Richarlison ile Arsenal'in sağ beki Takehiro Tomiyasu vardı.

Neler oldu?

Richarlison ve Tomiyasu, derbi mücadelesinde oyuna girmeden öne bir taç atışı esnasında kenarda karşı karşıya geldi.

Her iki oyuncu da kenarda ısınırken, Tomiyasu'nun Brezilyalı oyuncuya, Arsenal'in taç atışına müdahale etmesini engellemek için kolunu uzattığı görüldü.

Richarlison ise bu esnada Tomiyasu'nun eline sert bir şekilde vurdu.

Richarlison ve Tomiyasu'yu ne bekliyor?

Tottenham, Kuzey Londra derbisinde yara aldıktan sonra 19 Ocak'ta Manchester City deplasmanına gidecek. Sakatlıktan yeni çıkan Richarlison, dev karşılaşmada ilk 11'de yer almaya çalışacak.

Lider Arsenal ise Tomiyasu'nun muhtemelen yedek başlayacağı maçta 22 Ocak'ta Manchester United'ı konuk edecek.