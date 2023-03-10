Ronaldo, Al-Nassr'ın son deplasman maçında Lionel Messi tezahüratlarına maruz kaldı ve bu da onun hayal kırıklığını artırdı.

NE OLDU? Kendisi ve etrafındakiler için her zaman en yüksek standartları talep eden Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde Al-Ittihad'a 1-0 mağlup olmasının ardından öfkelendi. Portekizli, maçın son düdüğünün ardından su şişesini tekmeleyerek sahadan ayrıldı. Öte yandan rakip taraftarlar, maç öncesi ve esnasında Ronaldo'yu kızdırmak için Messi tezahüratı yaptı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo, bu hareketinin ardından sosyal medyada sakinleşmiş göründü ve daha fazla kupa kazanmayı istediğine yönelik bir paylaşımda bulundu. Portekizli, şu ifadeleri kullandı: "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık, ancak sezonumuza ve önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Al Nassr taraftarlarına destekleri için teşekkür ederiz, size güvenebileceğimizi biliyoruz!"

SIRADA NE VAR? Al-Nassr formasıyla sekiz golü olan Ronaldo, salı günü Kral Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Abha ile karşılaşacak.