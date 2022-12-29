Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, .arşamba akşamı Strasbourg deplasmanında iki dakikada iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

NE OLDU? 62. dakikada Neymar'ın ceza sahasında kendisini yere bırakmasının ardından hakem, yıldız oyuncuya ikinci sarı kartı göstermekten çekinmedi. Brezilyalı yıldız, yalnızca bir dakika önce Strasbourg'dan Adrien Thomasson'a yaptığı faulün ardından ilk sarı kartını görmüştü.

BÜYÜK RESİM: Neymar, bu hareketle kendisine hiçbir iyilik yapmadı. Hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nın ardından kulübe dönüşü için olabilecek en kötü senaryo oldu.

BİLİYOR MUYDUNUZ? 30 yaşındaki oyuncu, PSG'ye geldiğinden bu yana beşinci kırmızı kartını gördü.

NEYMAR'I NE BEKLİYOR? Brezilyalı yıldız kırmızı kart gördü ve PSG'nin pazar günü Lens'e karşı oynayacağı bir sonraki Ligue 1 maçını kaçıracak.