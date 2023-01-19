PSG, Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Riyad All-Star takımıyla bir hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, skoru Messi açtı.

NE OLDU? Paris Saint-Germain, perşembe günü Orta Doğu'daki hazırlık maçında Suudi Pro Ligi oyuncularından oluşan All-Star 11'i ile karşılaştı. Bu mücadele Messi ve Ronaldo arasındaki son danstı. Messi, Ronaldo'nun Al-Nassr'a katılmasından bu yana Suudi Arabistan'daki ilk maçında soğukkanlı bir şekilde golünü attı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi, kısa bir süre önce Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırdı ve bu durum, birçok kişiye göre kendisi ile Ronaldo arasındaki GOAT tartışmasını bitirdi.

MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? PSG yıldızı, önümüzdeki pazartesi günü Pays de Cassel ile Fransa Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak maçla birlikte Fransa'ya dönecek.