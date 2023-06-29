Lionel Messi, oyunculuğa Arjantin'in popüler dizisi Los Protectores'te başladı ve performansıyla rol arkadaşlarını şaşırttı.

Messi oyunculuğa adım attı

Arjantin TV dizisinde yer aldı

36 yaşındaki oyuncu Inter Miami'de

NE OLDU? Dünya Kupası galibi Messi, Arjantin'in popüler TV programı Los Protectores'te küçük bir rol oynaması için davet edildi. Star+'da yayınlanan hit dizi, kariyerlerini kurtarmak ve iflastan kaçınmak için bir araya gelen üç futbol menajerinin etrafında dönüyor. Pazar gecesi yayınlanan bölümde menajerler Paris'te Messi'yi ziyaret ediyor ve yıldız futbolcuya, genç oyuncuların desteklendiği bir proje sunuyor.

NE YAYINLADILAR? Messi, menajerlerin sunduğu proje ile ilgilense de konuklar daha sonra fotoğraf isteyerek onu taciz etmeye başlıyor. Bir menajer daha sonra başka bir iş planı öneriyor, ancak eski Barcelona yıldızı bunu kabul etmiyor ve şunları söylüyor:

"Bana bana söylemediler. Bana başka bir projeden bahsedeceklerini söylediler."

NE SÖYLENDİ? Los Protectores'teki menajerlerden birini oynayan Andrés Parra, bölümdeki performansından dolayı Messi'yi övdü. Sport Bible tarafından bildirildiği üzere Parra, şunları söyledi: "Sadece insan kalitesi değil, oyunculuğu da hepimizi gerçekten şaşırttı."

SIRADA NE VAR? Messi, Inter Miami'deki ilk maçını muhtemelen 21 Temmuz'da Meksika ekibi Cruz Azul'a karşı oynayacak.