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K. Mbappé

İZLE: Kylian Mbappe, Griezmann'ın pasını gole dönüştürüp Fransa'yı gruptan çıkarıyor

Samet Çayır
23:45 GMT+3 26.11.2022
Kylian Mbappe France celebrate 1 Denmark World Cup 2022
Horozlar, PSG'nin yıldızı Mbappe'nin son dakikalarda kaydettiği gol ile gruptan çıkmayı başardı.
  • Mbappe, Griezmann'ın ortasını gole çevirdi
  • Paris Saint-Germain'in yıldızı açılış golünü de attı
  • Fransa son 16'ya kaldı

NE OLDU? Hücum oyuncusu, D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Antoine Griezmann'ın harika ortasında arka direğe koştu ve Kasper Schmeichel'ı mağlup edip yakın köşeden topu ağlara gönderdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Mbappe ayrıca maçın açılış golünü de kaydetti. Theo Hernandez ile verkaça giren PSG'nin yıldızı, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaparak Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece yedi dakika sonra Danimarka, Andreas Christensen ile skoru eşitledi. Fransa, Mbappe'nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla üç puanı aldı ve altı puana ulaşarak gruptan çıktı.

FRANSA'YI NE BEKLİYOR? Horozlar, grup aşamasının son maçında 30 Kasım'da Tunus ile karşılaşacak.

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