İZLE: Kylian Mbappe, Griezmann'ın pasını gole dönüştürüp Fransa'yı gruptan çıkarıyor

Horozlar, PSG'nin yıldızı Mbappe'nin son dakikalarda kaydettiği gol ile gruptan çıkmayı başardı.

Mbappe, Griezmann'ın ortasını gole çevirdi

Paris Saint-Germain'in yıldızı açılış golünü de attı

Fransa son 16'ya kaldı

NE OLDU? Hücum oyuncusu, D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Antoine Griezmann'ın harika ortasında arka direğe koştu ve Kasper Schmeichel'ı mağlup edip yakın köşeden topu ağlara gönderdi.

⚽ GOOLL! | 🇫🇷 Mbappe sazı eline aldı! Griezmann'ın ortasında topu ağlara yolladı! Fransa üst tura koşuyor. pic.twitter.com/1iuJfMLlEF — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022

DAHA BÜYÜK RESİM: Mbappe ayrıca maçın açılış golünü de kaydetti. Theo Hernandez ile verkaça giren PSG'nin yıldızı, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaparak Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece yedi dakika sonra Danimarka, Andreas Christensen ile skoru eşitledi. Fransa, Mbappe'nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla üç puanı aldı ve altı puana ulaşarak gruptan çıktı.

FRANSA'YI NE BEKLİYOR? Horozlar, grup aşamasının son maçında 30 Kasım'da Tunus ile karşılaşacak.