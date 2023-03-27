İspanya'da oynanan mücadelede çok ilginç anlar yaşandı.

İspanya 3. Ligi'nde, sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Cordoba ile Ferrol arasındaki karşılaşmada Cordoba oyuncusu olan Dragija Gudelj, maçın 11. dakikasında bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etti. Buraya kadar her şey normal görünüyordu ancak anormal olan kısmı, Tiempo de Juego gazetesi ortaya çıkardı.

Neler yaşandı?

Rapora göre, kalp krizi geçiren oyuncuya kalp masajıyla müdahale edildi. Oyuncu hareketsiz halde ambulansa bindirilirken, bir anda ayaklanıp oyuna devam etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri Gudelj'i ambulansa binmeye zor ikna etti.

O anlar, kameralara böyle yansıdı: