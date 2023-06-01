Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde AS Roma'nın Sevilla'ya kaybetmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla, AS Roma'yı normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarıyla 4-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşma boyunca gergin görünen Jose Mourinho, son düdüğün ardından ikincilik madalyasını hemen aldı ve bu ödülü bir Roma taraftarına teslim edip soyunma odasına gitti.

Maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte hakem Anthony Taylor'ı eleştiren Portekizli teknik direktör, "Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanyol gibi görünen bir hakemin olduğu yoğun, maskülen, canlı bir maçtı.

"Sürekli sarı kartını kullandı. Lamela'nın ikinci sarıyı görmesi gerekirken görmemesi ve penaltıyı gole çevirmesi adaletsizliği gösteriyor" yorumunu yaptı.

Ancak Mourinho'nun öfkesi basın toplantısından sonra da dinmedi.

Otoparkta neler yaşandı?

Hakem Anthony Taylor ve ekibi, otoparkta aracına binerken Mourinho sürpriziyle karşılaştı. Aracın yanına gelen tecrübeli hoca, Taylor'a adeta öfke kustu.

Jose, "Sen tam bir rezaletsin! Bir rezalet! Rossetti bile bunun bir penaltı olmadığını söyledi, ama sen penaltı verdin. S***ir git!" ifadelerini kullandı.

Videonun ilk bölümünde UEFA Hakem Komisyonu Başkanı Roberto Rosetti'nin de Roma Mourinho'yu yatıştırmaya çalıştığını ancak bu konuda başarılı olamadığını görüyoruz.