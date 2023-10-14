Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo'nun penaltı esnasında besmele çekmesi gündeme oturdu.

Portekiz Millî Takımı, EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. hafta mücadelesinde Slovakya'yı konuk etti. Roberto Martinez'in öğrencileri, Slovakya'yı 3-2 mağlup ederken Cristiano Ronaldo biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti.

Ancak sahada, Ronaldo'nun golleri ve maçın skorundan daha fazla dikkat çeken bir olay yaşandı. Skor 1-0'ken kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, vuruş öncesi iki kez 'Bismillah' dedi ve bu anlar kameraya yansıdı.

Dünyaca ünlü süperstarın bu söylemi sosyal medyada gündem oldu.

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Cristiano Ronaldo için sırada ne var?

Portekiz, dün akşam Slovakya'yı mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Bu, Ronaldo'nun eğer bir aksilik olmazsa en az bir büyük turnuva daha göreceği anlamına geliyor.

Portekiz, grupta kalan 3 maçta Bosna Hersek, Lihtenştayn ve İzlanda'ya karşı sahada olacak.

Öte yandan millî aranın ardından Suudi Arabistan'a dönecek olan Portekizli yıldız, Al Nassr ile şampiyonluk mücadelesine devam edecek.

Al Nassr, millî aranın ardından Suudi Pro Lig'de 21 Ekim'de evinde Damac FC ile karşılaşacak.