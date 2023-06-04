Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, çok değerli bir organizasyon nedeniyle Singapur'da...

NE OLDU? Ronaldo, milyarder arkadaşı Peter Lim'in önderliğindeki yardım girişimlerini desteklediği için şu anda Singapur'da bulunuyor.

Ülkedeki çocuklarla konuşuyor ve temelde tenis ve 'Squash'ın bir karışımı olan raket sporu 'Padel' oyununu oynadı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kaçırdığı için hayal kırıklığı yaratan bir sezon yaşadı.

Ancak Suudi Arabistan'da kalacağı konusunda ısrar ediyor ve kulüplerle olan bağlarına rağmen Avrupa'ya dönme planı yok.

Portekizli yıldızın Bayern Münih'e transfer olma konusunda spekülasyonlar var.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Yakında Al-Nassr'a geri dönecek ve kulüp, yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçlarında Al-Shabab, PSG ve Inter ile karşılaşacak.