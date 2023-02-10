Cristiano Ronaldo, perşembe günü Al-Nassr ile 500. lig golünü kaydetti ve bunu doyasıya kutladı.

NE OLDU? Ronaldo, kariyerinin 500. lig golünü perşembe günü Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi'nde Al-Wehda'ya karşı kaydetti. Forvet ceza sahası içinde topu aldı, birkaç dokunuş yaptı ve ardından topu kalecinin yanından ağlara göndererek Al-Nassr'ı öne geçirdi. Bu, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yeni kulübü için ikinci golüydü ve maçın bitimine kadar üç gol daha ekleyerek takımının 4-0 kazanmasını sağladı.

Ronaldo'nun golünün ardından Portekizli süper yıldızdan çok tanıdık bir kutlama geldi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 503 lig golünü beş kulüpte attı. Forvet; Real Madrid için 311, Manchester United ile iki dönemde 103, Juventus için 81, Sporting için üç ve şimdi de Al-Nassr ile beş gol attı.

SIRADA NE VAR? Forvet, 17 Şubat Cuma günü Al-Taawoun'a karşı Al-Nassr ile mücadele edecek.