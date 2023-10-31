Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Al-Ettifaq maçını yöneten hakemden hiç memnun değildi.

Ronaldo, takım arkadaşının oyundan atılmasının ardından öfkelendi

Hakemin görevden alınmasını istedi

Gol ofsayt nedeniyle iptal edildi

NE OLDU? Al Nassr'ın Kral Kupası Son 16 Turu'nda Al-Ettifaq'a karşı oynadığı maçta Anderson Talisca, VAR incelemesinin ardından ilk yarının son anlarında oyundan atıldı.

Kırmızı karttan birkaç dakika önce Talisca, Alex Telles'in ortasını filelerle buluşturdu ancak Ronaldo'nun ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Bu da tartışmalı bir karardı. Hakemden memnun olmayan Portekizli yıldız, hakemi göstererek 'değişiklik işareti' yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

BÜYÜK RESİM: Steven Gerrard'ın ekibi, Al-Nassr takımını durdurmayı iyi başardı ve maç uzatmalara gitti. Al Nassr, uzatmalarda Sadio Mane'nin kaydettiği golle rakibini mağlup etti.

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SIRADA NE VAR? Luis Castro yönetimindeki Al Nassr, cumartesi günü Suudi Pro Lig'de Al-Khaleej'e karşı mücadele edecek.