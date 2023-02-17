İZLE: Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla ilk asistini orta sahadan yaptı!

Samet Çayır
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr first assist 2022-23SPL & Getty
Cristiano RonaldoAl NasrAl Nasr vs Al TaawonPro Lig

Portekizli yıldız, Al-Nassr'ı Al-Taawoun karşısında öne geçiren ilk golde kendi yarı sahasından inanılmaz bir asist yaptı.

NE OLDU? Suudi Pro Ligi'nde oynayan 37 yaşındaki oyuncu, rakip defansın arkasına sarkan takım arkadaşına harika bir pas atmadan önce topu kendi yarı sahasında kontrol etti. Abdulrahman Ghareeb, Ronaldo'nun muhteşem pasını iyi değerlendirdi ve Al-Nassr'ı 17. dakikada öne geçirdi. Bu arada Ronaldo, 2-1 biten maça bir asist daha sığdırdı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo, son maçından önce dört karşılaşmada beş gol atmış olsa da bu, onun yeni takımındaki ilk asistiydi. 78. dakikada ise Abdullah Madu'ya ikinci asistini yaptı.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Bu maçın ardından Al-Nassr, bir sonraki karşılaşmada 25 Şubat'ta Damak'a gidecek.