Portekizli yıldız, Al-Nassr'ı Al-Taawoun karşısında öne geçiren ilk golde kendi yarı sahasından inanılmaz bir asist yaptı.

NE OLDU? Suudi Pro Ligi'nde oynayan 37 yaşındaki oyuncu, rakip defansın arkasına sarkan takım arkadaşına harika bir pas atmadan önce topu kendi yarı sahasında kontrol etti. Abdulrahman Ghareeb, Ronaldo'nun muhteşem pasını iyi değerlendirdi ve Al-Nassr'ı 17. dakikada öne geçirdi. Bu arada Ronaldo, 2-1 biten maça bir asist daha sığdırdı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo, son maçından önce dört karşılaşmada beş gol atmış olsa da bu, onun yeni takımındaki ilk asistiydi. 78. dakikada ise Abdullah Madu'ya ikinci asistini yaptı.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Bu maçın ardından Al-Nassr, bir sonraki karşılaşmada 25 Şubat'ta Damak'a gidecek.