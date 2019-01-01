Ivanildo Fernandes, Trabzonspor'a çok yakın

Trabzonspor, Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki stoperi Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmak üzere.

Yaz döneminin en hareketli takımlarından , Ivanildo Fernandes transferinde mutlu sona yaklaştı.

O Jogo'nun haberine göre teknik direktörü Marcel Keizer'in kadroda düşünmediği Fernandes, sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geliyor.

Sezon öncesi hazırlık döneminde Keizer tarafından birçok kez denenen genç stoper, Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaramadı ve Sporting Lizbon'un kampının kadrosuna alınmadı.

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Yunanistan AEK ve İtalya'dan 'ın da talip olduğu Ivanildo Fernandes, tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.

Hava hakimiyetiyle dikkat çeken Fernandes, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Moreirense ile 25 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.