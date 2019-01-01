Ivanildo Fernandes, Trabzonspor'a çok yakın
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Yaz döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, Ivanildo Fernandes transferinde mutlu sona yaklaştı.
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O Jogo'nun haberine göre Sporting Lizbon teknik direktörü Marcel Keizer'in kadroda düşünmediği Fernandes, sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geliyor.
Sezon öncesi hazırlık döneminde Keizer tarafından birçok kez denenen genç stoper, Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaramadı ve Sporting Lizbon'un ABD kampının kadrosuna alınmadı.
>> IVANILDO FERNANDES KİMDİR?<<
Yunanistan AEK ve İtalya'dan SPAL'ın da talip olduğu Ivanildo Fernandes, tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.
Hava hakimiyetiyle dikkat çeken Fernandes, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Moreirense ile 25 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.