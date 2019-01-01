Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivanildo Fernandes kimdir?
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Trabzonspor, Sporting Lizbon'dan Ivanildo Fernandes'i kiralamak için harekete geçti.
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Ivanildo Fernandes kimdir?
26 Mart 1996 tarihinde Portekiz'in Amadora kentinde dünyaya geldi. 2007-2014 yılları arasında sırasıyla Damaiense, Estrela Amadora ve Casa Pia kulüplerinden altyapısında bulundu.
2014 yılında Sporting Lizbon tarafından transfer edildi. 2015'te ise Portekiz ekibinin B takımında top koşturmaya başladı.
A Takıma yükselme fırsatı bulamayan genç oyuncu geçtiğimiz sezonun başında Moreirense'ye kiralandı.
Sporting Lizbon B Takımı'nda 83 maçta 2 gol kaydeden Fernandes, Moreirense de ise 25 maçta 1 gol attı.
Ivanildo Fernandes ülkesinin alt yaş gruplarında milli formayı 5 kez terletti.