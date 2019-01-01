Ivan Rakitic: Griezmann dünyanın en iyisi

Barcelona’nın Hırvat oyuncusu Ivan Rakitic, Atletico Madrid’den ayrılacak olan Antoine Griezmann ile birlikte oynamaktan mutluluk duyacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde beş yıldır formasını giydiği ’den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Antoine Griezmann’ın transferi için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Katalan ekibin teknik direktörü Ernesto Valverde yaptığı açıklamada, Barcelona yönetiminin, Atletico Madrid yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirtmişti.

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Ancak bu açıklamaya rağmen Griezmann’ın 125 milyon euroluk serbest kalma bedelinin olması Barcelona’nın transferi bitirmesini zorlaştırıyor.

’yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona’nın orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Mundo Deportivo’ya Griezmann transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Rakitic “Geçtiğimiz yaz Dünya Kupası finalinde hayallerimi yıksa da, onu çok beğeniyorum. Üst düzey bir oyuncu ve dünyanın en iyisi. Onunla birlikte oynamayı çok isterim. Gerçek bir profesyonel ve her takım onu mutlaka kadrosuna katmak isteyecektir. Griezmann’ı verdiği karardan ötürü tebrik ediyorum. Açıkladığı karar, hiç de kolay değildi. Bu yüzden ona saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maça çıkan Antoine Griezmann, 21 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.