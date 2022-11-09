Çizme basını, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki büyük yeteneğine dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, her geçen gün futbolseverleri daha fazla etkilemeye devam ediyor.

17 yaşındaki yıldızın popülaritesi artık Türkiye sınırlarını da aşmış durumda. Zaten hâlihazırda birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Arda, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahne alınca daha da dikkat çekti.

İtalyan basını, genç yeteneğe övgüler yağdırdı.

Ne söylendi?

Çizme'nin önemli gazetelerinden biri olan La Gazzetta Dello Sport, Arda ile ilgili bir özel haber yaptı. İçerikte, "Türkiye, 17’lik Güler’in hastası. Böylesi 100 yılda bir gelir" yorumunda bulunuldu.

Bununla birlikte haberde, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın "Gördüğüm en büyük yeteneklerden birisi" sözü ve Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah’ın, "Brezilyalı olsaydı, onu 100 milyon sterlin'e satarlardı" yorumu da yer aldı.

Arda Güler'i ne bekliyor?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maç olan Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda, bir gol bir asist ile oynayarak yine parmak ısırtmıştı.

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası arasına girmeden önce ligde 12 Kasım'da Giresunspor'u konuk edecek.

Arda, hocası Jorge Jesus'tan maçın ilerleyen dakikalarında forma bekleyecek.