18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-FRIENDLY-DEPORTIVO-REAL MADRIDAFP

Çeviri:

İtalyan kulüpleri Endrick'in peşinde: Real Madrid'den yanıt

Transfers
Endrick
J. Mourinho
Real Madrid
Roma
La Liga
Serie A
Brezilya
Portekiz
İspanya
İtalya

Mourinho'dan kritik karar

Real Madrid, takımın Brezilyalı forveti Endrick'in son günlerde aldığı İtalyan tekliflerine yanıt verdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: "Son gelişmelerden bahsedecek olursak, Real Madrid'le ilgili perde arkasında bazı şeyler yaşanıyor; çünkü son 24 ila 48 saat içinde İtalyan kulüpleri Endrick'in durumunu öğrenmek için bir kez daha Madrid ekibiyle iletişime geçti."

Şöyle devam etti: "Endrick uzun süredir Roma'nın hedefleri arasındaki kısa listede yer alıyordu, ayrıca İtalyan kulüpleri ayrılık için bir fırsat olup olmadığını öğrenmek için yeniden iletişime geçti; çünkü görüşmelere başlamak ve oyuncuyu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyorlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid'in İtalyan temaslarına verdiği yanıt son derece açıktı: Kulübün bu yaz Endrick'i transfer etmeye yönelik gelecek teklifleri değerlendirmeye hiçbir niyeti yok."

Şöyle bitirdi: "Endrick ve menajerlerine ulaşan tüm işaretler, Başkan Florentino Perez'in, kulüp yöneticilerinin ve teknik direktör Jose Mourinho'nun onun ayrılığını reddettiğini doğruluyor. Dolayısıyla şu ana kadar durum böyle."

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin