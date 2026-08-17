Real Madrid, takımın Brezilyalı forveti Endrick'in son günlerde aldığı İtalyan tekliflerine yanıt verdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: "Son gelişmelerden bahsedecek olursak, Real Madrid'le ilgili perde arkasında bazı şeyler yaşanıyor; çünkü son 24 ila 48 saat içinde İtalyan kulüpleri Endrick'in durumunu öğrenmek için bir kez daha Madrid ekibiyle iletişime geçti."

Şöyle devam etti: "Endrick uzun süredir Roma'nın hedefleri arasındaki kısa listede yer alıyordu, ayrıca İtalyan kulüpleri ayrılık için bir fırsat olup olmadığını öğrenmek için yeniden iletişime geçti; çünkü görüşmelere başlamak ve oyuncuyu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyorlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid'in İtalyan temaslarına verdiği yanıt son derece açıktı: Kulübün bu yaz Endrick'i transfer etmeye yönelik gelecek teklifleri değerlendirmeye hiçbir niyeti yok."

Şöyle bitirdi: "Endrick ve menajerlerine ulaşan tüm işaretler, Başkan Florentino Perez'in, kulüp yöneticilerinin ve teknik direktör Jose Mourinho'nun onun ayrılığını reddettiğini doğruluyor. Dolayısıyla şu ana kadar durum böyle."