İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not
İtalyan spor basını, Milan'ın dün ligin 34. haftasında oynayıp, 5-1 kazandığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bir gol attığı Bologna maçını değerlendirdi.
Corriere dello Sport, maçta 61 dakika oynayıp, takımının 2. golünü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi. Gazete, Hakan Çalhanoğlu'nun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var." ifadeleriyle değerlendirdi.
La Gazzetta dello Sport da milli oyuncuya performansından ötürü 7,5 ile en yüksek notu verirken, "Şu anda, üst düzey bir saldırı pokerinde en gösterişli olan değil ama o güvenilir olan. Müthiş ve atletik geçişler yapabiliyor. Koşma kapasitesi hiç azalmıyor. Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü." ifadeleri kullanıldı.