İtalyan basını yazdı: Gianluigi Buffon, Galatasaray'a gidebilir

İtalyan basını, 43 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon'un transfer için seçenekleri arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı.

Serie A'da üst üste alınan dokuz şampiyonluğun ardından bu sezon zirvenin gerisinde kalan Juventus gelecek sezonun planlamalarına başladı.

Takımın efsane isimlerinden Gianluigi Buffon da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan kalecinin önünde aralarında Galatasaray'ın da olduğu beş seçenek var.

43 yaşındaki kalecinin yeni takımı olma konusunda, Olympiakos, Sporting, Dinamo Kiev ve Eintracht Frankfurt'un da adı geçiyor.

Muslera yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen kaleci Fernando Muslera, sarı - kırmızılılar ile yeni sözleşme imzaladı.

17 Mart'ta düzenlenen imza töreninde 3 yıllık yeni kontrat yapan Uruguaylı kalecinin futbolu Galatasaray'da bırakması bekleniyor.

Buffon'un kariyerinden satırbaşları

Parma'da profesyonel olan Gianluigi Buffon, 2001 yılında Juventus'a transfer oldu. 2018 yılında bir sezon PSG forması da giyen başarılı oyuncu ardından yeniden Juventus'a dönmüştü.

İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Buffon, bu formayı da 176 kez giydi.