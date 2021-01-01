İtalyan basını, Merih Demiral'ı maçın oyuncusu seçti

Inter maçında gösterdiği performans ile takdir toplayan Juventus'un stoperi Merih Demiral, İtalyan basını tarafından maçın oyuncusu seçildi.

İtalya Kupası yarı finali rövanş maçında dün akşam evinde Inter ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran Juventus'ta, Melih Demiral'ın performansı dikkat çekti.



Zorlu mücadelede 90 dakika sahada kalan ve Matthijs de Ligt ile iyi bir ikili olan Türk stoper, İtalyan gazeteleri tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Merih'i karşılaşmanın en iyisi olarak belirledi.



"Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı"



Milli oyuncuya 7.5 puan veren La Gazetta dello Sport'ta, oyuncunun performansıyla alakalı, "Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makineye dönüştü" İfadelerini kullandı. Merih'e 7 puan veren Corriere dello Sport ise milli futbolcuyu, Juventus'un en iyisi olarak gösterdi. TuttoSport ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri de Ligt'e 7.5 puan vererek iki oyuncu maçın iyileri olarak sayfalarına taşıdı.



Juventus'un İngilizce twitter hesabı ise maç sonunda Merih Demiral ve De Ligt'in fotoğrafını paylaşarak "The Wall" (Duvar) yorumunu yaptı.