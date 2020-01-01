İtalya'da Kovid-19 önlemleri denetlenecek

İtalya Futbol Federasyonu, belirlenen Kovid-19 önlemleri konusunda Serie A takımlarını denetlemek için müfettiş görevlendirecek.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyona bağlı spor savcılığından bir heyet oluşturulduğu ve bu heyetin hükümetin Kovid-19'a karşı belirlediği tıbbi önlemler hususunda takımları denetleyeceği kaydedildi.

Söz konusu heyetin, özellikle bireysel çalışmalara izin verilen halihazırdaki aşamada takımların bu kurala uyup uymadığını ve tesislerindeki tedbirleri denetleyeceği belirtildi.

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Bu arada, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'taki bir haberde, takımının dünkü bireysel idmanında 3'e 3 çalışma yapıldığı ileri sürülmüştü.

Daha fazla takım

İtalya'da hükümetin açıkladığı son kararnameye göre, futbol takımları toplu idmanlarını 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapmaya başlayabilir. Kulüpler, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı 4 Mayıs'tan bu yana oyuncularını testten geçirmeye ve bireysel antrenmanlara almaya başlamıştı.

Lig Birliği de 13 Mayıs'taki toplantısıyla, Kovid-19 nedeniyle durdurulan 2019-2020 sezonunun, hükümetin de onay vermesi durumunda 13 Haziran'da yeniden başlamasını kararlaştırmıştı.